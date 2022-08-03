WinkСериалыstupidmadworld1-й сезонКак производители смартфонов обманывают в рекламе
stupidmadworld (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
7.12020, Как производители смартфонов обманывают в рекламе
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О сериале
Stupidmadworld - техноблог. Я рассказываю не только о гаджетах, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, но и о технологиях в целом. Я верю в идею, что современные технологии должны быть доступны каждому и считаю, что необязательно тратить кучу денег на покупку хорошей электроники.