Как подготовиться к публичному выступлению (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Автор курса: Елена Лымарь — международный бизнес-тренер, член экспертного совета Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ HSE Startup.

Специалистам любого уровня рано или поздно приходится выступать перед аудиторией. Елена Лымарь расскажет, как правильно подготовиться к публичному выступлению и побороть страхи. Вы узнаете, какие инструменты вербального и невербального общения помогут говорить убедительно и управлять вниманием аудитории.

