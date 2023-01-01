Как подготовиться к публичному выступлению
Wink
Сериалы
Как подготовиться к публичному выступлению

Как подготовиться к публичному выступлению (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Как подготовиться к публичному выступлению 1 сезон
Бизнес, Продажи12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Елена Лымарь — международный бизнес-тренер, член экспертного совета Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ HSE Startup.
Специалистам любого уровня рано или поздно приходится выступать перед аудиторией. Елена Лымарь расскажет, как правильно подготовиться к публичному выступлению и побороть страхи. Вы узнаете, какие инструменты вербального и невербального общения помогут говорить убедительно и управлять вниманием аудитории.

Все сезоны сериала Как подготовиться к публичному выступлению смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг