8.72017, Reparer La Nature
Документальный18+
Как починить природу (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Загрязнение, глобальное потепление, высыхание почвы и катастрофические последствия жизнедеятельности человека с каждым днем все больше угрожают планете. Но есть неравнодушные люди — экологи, которые занимаются этими проблемами.
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