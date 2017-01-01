Как починить природу. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Как починить природу
1-й сезон
1-я серия
8.72017, Reparer La Nature
Документальный18+

Как починить природу (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Загрязнение, глобальное потепление, высыхание почвы и катастрофические последствия жизнедеятельности человека с каждым днем все больше угрожают планете. Но есть неравнодушные люди — экологи, которые занимаются этими проблемами.

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Страна
Франция
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

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