Как остаться в браке (сериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Грег и Эм в браке уже 14 лет, у них две дочери. Эм, впервые за долгое время, возвращается на работу, Грега же неожиданно сокращают. Паре, которая потеряла былой запал и погрузилась в рутину, придется привыкать к новым обстоятельствам и придумать, как снова вдохнуть жизнь в отношения.

