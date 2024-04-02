Как остаться в браке (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Как остаться в браке. Сезон 2. Серия 7
Как остаться в браке
2-й сезон
7-я серия
7.22018, How to Stay Married
Комедия18+
О сериале

Грег и Эм в браке уже 14 лет, у них две дочери. Эм, впервые за долгое время, возвращается на работу, Грега же неожиданно сокращают. Паре, которая потеряла былой запал и погрузилась в рутину, придется привыкать к новым обстоятельствам и придумать, как снова вдохнуть жизнь в отношения.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

