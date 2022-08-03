Всем привет! Меня зовут Янелия Скрипник, и я здесь для того, чтобы помочь вам создать фигуру вашей МЕЧТЫ! На канале Fitnessomaniya вы найдете разные программы жиросжигающих и силовых тренировок, направленных на улучшение пропорций вашей фигуры и создание красивого спортивного тела, а также оздоровительные йога-комплексы и советы по правильному сбалансированному питанию. На этом канале каждый найдет то, что его интересует в сфере ЗОЖ и ПП, там есть не только тренировки, но и много другой интересной информации о причинах нашего организма "худеть" и "толстеть". Вобщем здесь я постараюсь дать вам как можно больше полезной информации, чтобы вы смогли изменить свои привычки и жизнь в целом в лучшую сторону!

