Вирасакрек vs Хаято
Wink
Сериалы
K-1 World Max
1-й сезон
Вирасакрек vs Хаято

K-1 World Max (сериал, 2025) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

2025, Вирасакрек vs Хаято
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

K-1 World легендарный промоушен, где рубятся до последнего вздоха! В Стране восходящего солнца умеют мощно драться и умеют классно болеть за своих. А мы будем переживать и поддерживать российского кикбоксера Виктор Акимов. Смотрите K-1 World MAX на Wink!

Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг