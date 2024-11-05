Родители тяжело больной девочки отказываются от предложения докторов прекратить лечение и дать ей спокойно умереть. Пронзительная драма «Из лучших побуждений» — сериал с Майклом Шином и Шэрон Хоган о невозможном выборе и надежде.



Вернувшись из отпуска, Никки и Эндрю обнаруживают, что у их младшей дочери Марни, страдающей редкой формой мышечной дистрофии, вновь развилась инфекция легких. Марни помещают на искусственную вентиляцию. Состояние девочки только ухудшается, и врачи предлагают прекратить бесполезное, по их мнению, лечение, от которого она страдает только больше. Но отчаявшиеся родители не согласны на такой шаг и готовы сделать все, что в их силах, чтобы спасти дочь.



Через что придется пройти не теряющим надежду Никки и Эндрю, расскажет сериал «Из лучших побуждений», смотреть который онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

