Иван-царевич и серый волк (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Иван-царевич конечно сможет добыть для царя Берендея Жар-птицу, а вместе с ней — и коня златогривого, и Елену Прекрасную. Вот только позавидовали ему старшие братья, решили его убить, а добычу себе забрать. Но хорошо, что есть у Ивана-царевича верный друг, который поможет справиться со всеми трудностями.

