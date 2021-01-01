iТОПЧИК. Сезон 2. Серия 1
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iТОПЧИК (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.02021, iТОПЧИК. Сезон 2. Серия 1
ТВ-шоу, Комедии16+

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Сюжет

Признайся, тебе давно хотелось ответить Максу из «+100500». Мы тебя услышали!

Знакомься: новое шоу «iТопчик» на «ЧЕ!». У популярного ведущего появится напарник, таинственный Мистер Голос. Наконец-то кто-то поставит Макса на место, поспорит с ним и скажет всё, что думает.

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