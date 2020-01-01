История России с Николаем Борисовым XX век (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

«История России с Николаем Борисовым. XX век» — цикл видеолекций с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова. Цикл лекций охватывает широкий круг ключевых событий и проблем отечественной истории XX века.



