История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.02019, Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi
Мелодрама, Комедия16+
32-летняя Дзюнко Харуми когда-то мечтала попасть в университет Тодай, а теперь работает преподавателем в подготовительной школе. Однажды в ее жизни появляются три молодых человека: умный и способный двоюродный брат Масаси Якумо, отвязный парень Юри Кeхэи и бывший одноклассник Ямасита, который является классным руководителем Юри. После встречи с этими парнями жизнь Дзюнко начинает круто меняться.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb