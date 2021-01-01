WinkДетямИстории о нас2-й сезонВ тени облаков
8.22021, В тени облаков
ТВ-шоу, Документальный0+
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Истории о нас (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Первый опыт телеканала HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а в марте 2020-го вышел 2-й сезон. Эпизоды представляют разные фрагменты истории: от зарождения нас�кальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных фильмов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.
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