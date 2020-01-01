Истории Баданаму (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

WinkДетямИстории Баданаму1-й сезон15-я серия
7.12020, Badanamu Story Time
Мультсериалы0+
О сериале
Темы, которые исследуют истории, имеют ключевое значение для развития в жизни детей дошкольного возраста и вто же время наполнены удивительными чудесами и сюрпризами. Будь то прогулка под дождем, купание или посадка растений, т.е. самые обычные события в Баданаму всегда превращаются в радостное веселье. В Баданаму обучение и веселье существуют в совершенной гармонии. Благодаря полной вовлеченности в сюжет, юные зрители получают важные социальные, эмоциональные и практические уроки, такие как: построение позитивных отношений, творческое обучение и воспитание любопытства.
СтранаСША, Южная Корея
ЖанрМультсериалы
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
- КНАктёр
Кристофер
Нгуен
- КТАктёр
Кейд
Тропеано
- КГАктриса
Кэсси
Глоу
- АПАктриса
Ариан
Прайс
- ТЛАктриса
Тессали
Лернер
- КГАктёр
Камерон
Грегг
- ММАктриса
Молли
Мастерс
- ЛБАктриса
Лиза
Биггз
- ДАСценарист
Джессика
Адель
- КАСценарист
Каэль
Антон
- ДБПродюсер
Дилан
Берри
- КДПродюсер
Ким
Дан-би
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев