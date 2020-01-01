Спецкурс. Всеобщая история (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
2020, Истоки Столетней войны. Ч. 2
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Сюжет
Столетняя война традиционное название длительного военно-политического конфликта между английским и фФранцузским королевствами в XIVXVвв.На данном уроке вы узнаете о глубинных истоках Столетней войны: о вражде между английскими и французскими королями, о территориальных спорах, о попытках мирного урегулирования конфликта, а также о непосредственном поводе к войне пресечении династии Капетингов.
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