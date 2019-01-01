Искусство жить (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Жизнь. Такая прекрасная, но не вечная. Каждому отведено так мало времени, за которое нужно успеть сделать так много... А есть ли на Земле существа, которым не нужно так беспокоиться, потому что они живут вечно?



Бионические протезы и экзоскелеты всё еще выглядят удивительно, но уже входят в нашу жизнь - иногда, в прямом смысле - облегчая эту жизнь конкретным людям, продлевая ее активную фазу. Но ученые смотрят дальше. Если искусственная материя прочнее и предсказуемее живой - то почему бы не использовать это для создания идеального тела?



Роботы-аватары уже среди нас, и их создатель уверен — они нас заменят. И тут только одна проблема: что делает человека человеком - мозг, интеллект, сознание?

