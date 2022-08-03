Искусство войны (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыИскусство войны1-й сезон9-я серия
Искусство войны (сериал, 2019) сезон 1 серия 9
2019, Искусство войны. Сезон 1. Серия 9
Военный, Документальный
О сериале
Обзоры различных видов оружия, репортажи с выставок, с самых закрытых мероприятий — учений и соревнований, на которых российские спецназовцы продемонстрируют свою боевую выучку и выяснят, кто «самый-самый»!