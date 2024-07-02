Парочка обаятельных любителей искусства решает обманывать недалеких миллионеров, готовых платить большие деньги за подделки. Авантюрный сериал из Испании о том, как сложно выбраться из собственного капкана.



Яго и Ката — двое харизматичных людей, чья жизнь тесно связана с искусством. Он — торговец антиквариатом, которому пришлось закрыть свой бизнес из-за финансовых проблем. Она — молодой искусствовед из Мексики, вынужденная работать в сомнительном ресторане где-то в Мадриде. Их сводит сама судьба, в результате чего они становятся бизнес-партнерами. Теперь Ката и Яго вместе ищут покупателей для поражающих воображение предметов искусства. Вот только все их товары — просто красивые подделки. Природный талант дуэта быстро приводит их к успеху, но у всякого обмана есть своя цена.



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