Искусство обмана (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 6
- 18+39 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 8
- 18+39 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Искусство обмана
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Парочка обаятельных любителей искусства решает обманывать недалеких миллионеров, готовых платить большие деньги за подделки. Авантюрный сериал из Испании о том, как сложно выбраться из собственного капкана.
Яго и Ката — двое харизматичных людей, чья жизнь тесно связана с искусством. Он — торговец антиквариатом, которому пришлось закрыть свой бизнес из-за финансовых проблем. Она — молодой искусствовед из Мексики, вынужденная работать в сомнительном ресторане где-то в Мадриде. Их сводит сама судьба, в результате чего они становятся бизнес-партнерами. Теперь Ката и Яго вместе ищут покупателей для поражающих воображение предметов искусства. Вот только все их товары — просто красивые подделки. Природный талант дуэта быстро приводит их к успеху, но у всякого обмана есть своя цена.
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