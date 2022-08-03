Исчезающая. Серия 1
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Исчезающая (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.52017, Das Verschwinden
Драма, Криминал18+

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О сериале

Двадцатилетняя девушка исчезает из небольшого городка у чешской границы. Всe указывает на то, что она сбежала, но еe мать уверена: что-то случилось. Во время собственного расследования женщина распутывает паутину из лжи и секретов, к которым причастны друзья еe дочери.

Страна
Германия, Чехия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Исчезающая»