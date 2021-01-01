Интергалактик (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Бойкая история о банде женщин-заключенных, угнавших космический корабль. Впереди их ждет много приключений (подчас опасных) и, конечно же, поиск подлинной свободы. Впрочем, можно убежать с Земли, однако от себя — вряд ли. Так что отважным героиням предстоит познать не только безграничный космос.



