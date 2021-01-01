Интергалактик (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Интергалактик. Серия 1
7.72021, Intergalactic
Фантастика, Драма18+

О сериале

Бойкая история о банде женщин-заключенных, угнавших космический корабль. Впереди их ждет много приключений (подчас опасных) и, конечно же, поиск подлинной свободы. Впрочем, можно убежать с Земли, однако от себя — вряд ли. Так что отважным героиням предстоит познать не только безграничный космос.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.6 IMDb