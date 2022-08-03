Иной взгляд. Серия 4
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Иной взгляд (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.12022, Иной взгляд. Серия 4
Документальный18+

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О сериале

Пятеро необычных путешественников отправляются по городам страны. История, кухня, доступная среда Иной взгляд Пятеро героев делятся своими историями, увлечениями и открывают Питер, Калининград, Нижний Новгород, Тулу и Сочи с новой стороны. Поездка по популярным городам России вместе с Нурсиной — танцовщицей на инвалидном кресле, слабовидящей девушкой Марией, волейболисткой с биопротезом Светланой, юристом Ани, перенесшей в детстве инфекционное заболевание и Кириллом, победившим саркому.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

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