Индустрия (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Напряженная финансовая драма, исполнительным продюсером которой выступила создательница легендарных «Девочек» Лина Данэм. «Индустрия» покажет жестокий и зачастую токсичный мир больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории — несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона.

