Индустрия (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Напряженная финансовая драма, исполнительным продюсером которой выступила создательница легендарных «Девочек» Лина Данэм. «Индустрия» покажет жестокий и зачастую токсичный мир больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории — несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИЭРежиссёр
Изабелла
Эклёф
- Режиссёр
Тиндж
Кришнан
- ЭЛРежиссёр
Эд
Лилли
- МААктриса
Мариса
Абела
- МХАктриса
Майхала
Херролд
- ГЛАктёр
Гарри
Лоути
- КЛАктёр
Кен
Люн
- ДДАктёр
Дэвид
Джонссон Фрэй
- КМАктёр
Конор
Макнил
- КДАктриса
Килин
Данн
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- МДСценарист
Мики
Даун
- МДПродюсер
Мики
Даун
- ЛМПродюсер
Лачлан
МакКиннон
- ДРХудожник
Доминик
Робертс