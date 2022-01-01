Индустрия (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Индустрия. Сезон 2. Серия 1
8.32022, Industry
Драма18+

Напряженная финансовая драма, исполнительным продюсером которой выступила создательница легендарных «Девочек» Лина Данэм. «Индустрия» покажет жестокий и зачастую токсичный мир больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории — несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона.

Великобритания, США
Драма
55 мин / 00:55

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb