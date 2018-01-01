Индустрия (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение одного из самых перспективных проектов от HBO за последние пять лет. Смотрите сериал «Индустрия» — 2 сезон обещает еще более жесткие интриги, еще более откровенные сцены и еще более выразительные характеры героев.



Пережившие пандемию офисные акулы медленно возвращаются в свой аквариум. Не желает возвращаться на рабочее место только Харпер: она пребывает в ужасе от идеи возвращения в офис и продолжает работать из комнаты отеля в удаленном режиме. Ее шеф требует немедленного возвращения в команду, но Харпер не хочет снова переживать токсичную атмосферу офиса. Когда же она наконец поддается на уговоры, неприятности и подлянки не заставляют себя долго ждать…



Справится ли молодой финансовый аналитик с обрушившимся на нее давлением?


