Индустрия (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение одного из самых перспективных проектов от HBO за последние пять лет. Смотрите сериал «Индустрия» — 2 сезон обещает еще более жесткие интриги, еще более откровенные сцены и еще более выразительные характеры героев.
Пережившие пандемию офисные акулы медленно возвращаются в свой аквариум. Не желает возвращаться на рабочее место только Харпер: она пребывает в ужасе от идеи возвращения в офис и продолжает работать из комнаты отеля в удаленном режиме. Ее шеф требует немедленного возвращения в команду, но Харпер не хочет снова переживать токсичную атмосферу офиса. Когда же она наконец поддается на уговоры, неприятности и подлянки не заставляют себя долго ждать…
Справится ли молодой финансовый аналитик с обрушившимся на нее давлением? Смотрите сериал «Индустрия» (2020) — 2 сезон доступен в отличном качестве с подпиской Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Рейтинг
- ИЭРежиссёр
Изабелла
Эклёф
- Режиссёр
Тиндж
Кришнан
- ЭЛРежиссёр
Эд
Лилли
- МААктриса
Мариса
Абела
- МХАктриса
Майхала
Херролд
- ГЛАктёр
Гарри
Лоути
- КЛАктёр
Кен
Люн
- ДДАктёр
Дэвид
Джонссон Фрэй
- КМАктёр
Конор
Макнил
- КДАктриса
Килин
Данн
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- МДСценарист
Мики
Даун
- МДПродюсер
Мики
Даун
- ЛМПродюсер
Лачлан
МакКиннон
- ДРХудожник
Доминик
Робертс