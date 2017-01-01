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Их перепутали в роддоме
6-й сезон
6-я серия

Их перепутали в роддоме (сериал, 2017) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

2017, Switched at Birth
Драма18+

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О сериале

Бэй случайно узнает, что ее группа крови не совпадает с группой крови родителей. Она начинает подозревать неладное и уговаривает родителей сдать анализ ДНК.
Каково же было их удивление, когда выяснилось, что Бэй не их биологическая дочь.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Их перепутали в роддоме»