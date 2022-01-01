Играй как девчонка (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Талантливая юная футболистка создает в маленьком городе первую женскую команду, готовую покорять профессиональные турниры. Спортивная драма «Играй как девчонка» — сериал из Испании о борьбе с предрассудками и пути к мечте.



Трагическая смерть матери заставляет семью девочки-подростка Арэнэ вернуться из Барселоны в Леаро, небольшой город, расположенный в Стране Басков. Арэнэ — талантливая футболистка и мечтает заниматься спортом и после переезда. Однако ее ожидают тяжелые испытания: она и ее новые друзья сталкиваются с непониманием президента футбольного клуба по имени Марчелло, который не понимает, зачем городу нужна женская команда. Однако Арэнэ не сдается и в результате ее решительных действий в Леаро появляется команда «Принцессы», которая стремится к победам.



