Игра (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2021, The Game
Драма, Комедия

О сериале

Возвращение американского сериала об изнанке спортивного бизнеса. История агента Таши Мак и ее новой команды в Вегасе ждет вас в драмеди «Игра» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

В первом сезоне спортивный агент Таша Мак отправляется с семьей в Лас-Вегас в поисках новых карьерных возможностей. С Ташей едет и ее сын Малик Райт, профессиональный игрок в американский футбол, интересы которого она представляет. Вместе они собираются сотрудничать с новой командой под названием «Боевая ярость Вегаса». У Малика большие амбиции: он рассчитывает стать ее совладельцем. Однако его планы рушатся, когда он узнает, что должен отыграть квотербеком еще сезон. Тем временем руководство команды ищет возможность расширить ее состав. Наиболее перспективный кандидат — бывшая звезда спорта Джеймисон Филдс, недавно вышедший из тюрьмы и подрабатывающий стриптизером.

Есть ли у Филдса шанс вернуться в строй и на что готов Малик ради своей цели, вы узнаете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Игра» онлайн в хорошем качестве в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

6.5 IMDb

