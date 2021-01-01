Игра (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Возвращение американского сериала об изнанке спортивного бизнеса. История агента Таши Мак и ее новой команды в Вегасе ждет вас в драмеди «Игра» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.
В первом сезоне спортивный агент Таша Мак отправляется с семьей в Лас-Вегас в поисках новых карьерных возможностей. С Ташей едет и ее сын Малик Райт, профессиональный игрок в американский футбол, интересы которого она представляет. Вместе они собираются сотрудничать с новой командой под названием «Боевая ярость Вегаса». У Малика большие амбиции: он рассчитывает стать ее совладельцем. Однако его планы рушатся, когда он узнает, что должен отыграть квотербеком еще сезон. Тем временем руководство команды ищет возможность расширить ее состав. Наиболее перспективный кандидат — бывшая звезда спорта Джеймисон Филдс, недавно вышедший из тюрьмы и подрабатывающий стриптизером.
Есть ли у Филдса шанс вернуться в строй и на что готов Малик ради своей цели, вы узнаете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Игра» онлайн в хорошем качестве в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эли
Лерой
- ПОРежиссёр
Питер
О’Фаллон
- КПРежиссёр
Келли
Парк
- Режиссёр
Кевин
Брэй
- ВРАктриса
Венди
Рэкуэл Робинсон
- ВВАктёр
Вон
В. Хеброн
- Актёр
Хоси
Чанчес
- ТДАктёр
Тим
Дейли
- СБАктёр
Сесил
Блатчер
- ТУАктёр
Тирик
Уизерс
- МБСценарист
Мара
Брок Акил
- ДГСценарист
Девон
Греггори
- МУСценарист
Майя
Уильямс
- БЭСценарист
Брайан
Эджестон
- САПродюсер
Салим
Акил
- ПФМонтажёр
Пол
Фонтейн
- ДЖОператор
Даррен
Жене
- КФКомпозитор
Курт
Фаркуар