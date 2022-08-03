WinkСериалыГрядет шторм1-й сезон5-я серия
Грядет шторм (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2020, Gathering Storm
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Используя видеоматериалы, снятые в режиме онпайн, мы сможем явственно представить потрясающую энергию, которую несут в себе самые жестокие штормы планеты. С помощью почти 1000 камер мы покажем вам в реальном времени, как самый мощный ураган из когда-либо зарождавшихся в Атлантике перемещался на север, оставляя после себя зоны сплошного опустошения.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.4 IMDb