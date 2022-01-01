Хаски Бандит (сериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

ГРИМАС и КАМНЕЕЖКА УКРАЛИ ИНТЕРНЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ!! Хаски Бандит Говорящая собака
Хаски Бандит
2-й сезон
Канал Хаски Бандит это канал первого в России Хаски - Видеоблогера. Живет он не один, а с его сыном Бубликом и двумя волосатыми сосисками Корги Коржик и Корги Кекс. На канале Хаски Бандит вы узнаете как эти четыре смешные собаки уживаются вместе, как они путешествуют и проводят свое свободное время, а так же как они борются с различными монстрами и конечно же побеждают их) Эти четвероногие обязательно поднимут вам настроение. Видеоблог Хаски Бандита можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Блог, Животные
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг