WinkСериалыUFC Fight Night Wichita1-й сезонГрант Доусон vs Джулиан Эроса
UFC Fight Night Wichita (сериал, 2019) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
10 марта 2019 года в американском городе Уичито состоялся турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера стал бой между тяжеловесами Дерриком Льюисом по прозвищу «Черный зверь» и Джуниором «Цыгано» Дос Сантосом. Смотрите, как это было и узнайте, кто победил.
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