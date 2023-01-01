UFC Fight Night Wichita
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UFC Fight Night Wichita

UFC Fight Night Wichita (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

10 марта 2019 года в американском городе Уичито состоялся турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера стал бой между тяжеловесами Дерриком Льюисом по прозвищу «Черный зверь» и Джуниором «Цыгано» Дос Сантосом. Смотрите, как это было и узнайте, кто победил.

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