Граница времени (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сериал расскажет о секретной службе, отслеживающей незаконные перемещения во времени. Несмотря на запреты спецслужб, движимый честолюбием ученый Штерн выкладывает свою программу «машины времени» в интернет. Буквально через пару часов ссылку удаляют. Но ее уже скачали десятки миллионов людей! Теперь она есть у каждого жителя Земли, и это грозит настоящей катастрофой! Чтобы спасти планету от хаоса, по всему мира была создана специальная секретная служба контроля за неприкосновенностью временного пространства – «Граница времени». В том числе и в России. В спецподразделение отобраны лучшие оперативники и аналитики страны. Любые нарушения отслеживаются и жестоко караются. Все операции строго засекречены. Для того чтобы найти преступника, опергруппе придется отправиться вслед за ним. И все не так просто: вызвать к себе подозрения в прошлом – смертельно опасно.

