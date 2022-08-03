Гранд Отель (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Американский ремейк популярного испанского сериала. Клан Мендоса владеет шикарным отелем в Майами Бич, и со стороны их жизнь кажется сказочной и беззаботной. Однако за красивым фасадом плетутся отвратительные интриги, которые не позволяют назвать эту богатую семью мало-мальски счастливой.

