Гранд Отель. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Гранд Отель
1-й сезон
3-я серия

Гранд Отель (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, Grand Hotel
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Американский ремейк популярного испанского сериала. Клан Мендоса владеет шикарным отелем в Майами Бич, и со стороны их жизнь кажется сказочной и беззаботной. Однако за красивым фасадом плетутся отвратительные интриги, которые не позволяют назвать эту богатую семью мало-мальски счастливой.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гранд Отель»