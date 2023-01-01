Гранд Отель
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Гранд Отель

Гранд Отель (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Grand Hotel 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Американский ремейк популярного испанского сериала. Клан Мендоса владеет шикарным отелем в Майами Бич, и со стороны их жизнь кажется сказочной и беззаботной. Однако за красивым фасадом плетутся отвратительные интриги, которые не позволяют назвать эту богатую семью мало-мальски счастливой.

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Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гранд Отель»