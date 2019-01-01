Гранд Отель. Сезон 1. Серия 11
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Гранд Отель
1-й сезон
11-я серия

Гранд Отель (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2019, Grand Hotel
Драмы18+

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Сюжет

Американский ремейк популярного испанского сериала. Клан Мендоса владеет шикарным отелем в Майами Бич, и со стороны их жизнь кажется сказочной и беззаботной. Однако за красивым фасадом плетутся отвратительные интриги, которые не позволяют назвать эту богатую семью мало-мальски счастливой.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гранд Отель»