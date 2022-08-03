WinkСериалыГранд Отель1-й сезон1-я серия
Гранд Отель (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Grand Hotel
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Американский ремейк популярного испанского сериала. Клан Мендоса владеет шикарным отелем в Майами Бич, и со стороны их жизнь кажется сказочной и беззаботной. Однако за красивым фасадом плетутся отвратительные интриги, которые не позволяют назвать эту богатую семью мало-мальски счастливой.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- БДРежиссёр
Билл
Д’Элиа
- ББРежиссёр
Барбара
Браун
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- Актёр
Демиан
Бичир
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- ДТАктриса
Дениза
Тонтц
- БКАктёр
Брайан
Крэйг
- ВРАктриса
Венди
Рэкуэл Робинсон
- ЛЮАктёр
Линкольн
Юн
- ШОАктёр
Шалим
Ортис
- ЭУАктриса
Энн
Уинтерс
- КУАктёр
Крис
Уоррен
- ФРАктриса
Фелиз
Рамирес
- РКСценарист
Рамон
Кампос
- ДРСценарист
Джема
Р. Нейра
- БДСценарист
Боб
Дэйли
- Продюсер
Демиан
Бичир
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- МЛХудожница
Майя
Либерман
- РПМонтажёр
Ребека
Пармер
- КРМонтажёр
Кэтрин
Руперт
- ЛБМонтажёр
Л.Б.
Броди
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил