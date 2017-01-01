Говардс-Энд. Серия 4
Wink
Сериалы
Говардс-Энд
1-й сезон
4-я серия
8.22017, Howards End
Драмы, Мелодрамы18+

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Говардс-Энд (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Всe начинается со случайного знакомства процветающей буржуазной семьи Уилкокс с умными, культурными и полными идеализма сeстрами Шлегель. Ясноглазая Маргарет заводит дружбу с миссис Уилкокс, стремительная Елена приводит в их семью молодого банковского клерка Леонарда Баста, живущего на краю нищеты и разорения. Когда миссис Уилкокс находится при смерти, семья обнаруживает, что она хочет оставить свой родовой дом Говардс-Энд в наследство Маргарет. Таким образом приводится в движение цепь событий, которая связывает три семьи и рисует портрет Англии поствикторианской эпохи.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb