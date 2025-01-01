Гостья (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Молодая девушка устраивается уборщицей к влиятельной бизнес-леди и оказывается втянута в мир тайн и интриг. Сериал «Гостья» — британский триллер о привлекательности зла.



У девушки по имени Рия в жизни не было шанса остановиться и подумать, каким она видит свое будущее. Но вот однажды она устраивается уборщицей в шикарный дом, который принадлежит Фрэн, уверенной в себе и успешной бизнес-леди. Со временем Рия сближается с новой начальницей, которая убеждает ее перестать плыть по течению и изменить жизнь. Под влиянием новой подруги Рия преображается, но однажды это приводит к трагедии. Теперь Рию и Фрэн связывает общий секрет, а интригам не видно конца.



