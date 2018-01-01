Гостевая книга. Сезон 2. Серия 6
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2-й сезон
6-я серия

Гостевая книга (сериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.22018, The Guest Book
Комедии18+

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Сюжет

Небольшой курортный городок Моунт Трэйс живет тем, что сдает в аренду коттеджи всем, кто желает отдохнуть вдали от огней мегаполиса. И среди приезжих встречается немало интересных персонажей, которые то и дело попадают в нелепые ситуации. Одна из особенностей сериала — в каждом эпизоде появляется приглашенная звезда.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гостевая книга»

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