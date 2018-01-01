Гостевая книга. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Гостевая книга
2-й сезон
3-я серия

Гостевая книга (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.22018, The Guest Book
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Небольшой курортный городок Моунт Трэйс живет тем, что сдает в аренду коттеджи всем, кто желает отдохнуть вдали от огней мегаполиса. И среди приезжих встречается немало интересных персонажей, которые то и дело попадают в нелепые ситуации. Одна из особенностей сериала — в каждом эпизоде появляется приглашенная звезда.

Сериал Гостевая книга 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гостевая книга»