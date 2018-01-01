WinkСериалыГостевая книга2-й сезон3-я серия
Гостевая книга (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
8.22018, The Guest Book
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Небольшой курортный городок Моунт Трэйс живет тем, что сдает в аренду коттеджи всем, кто желает отдохнуть вдали от огней мегаполиса. И среди приезжих встречается немало интересных персонажей, которые то и дело попадают в нелепые ситуации. Одна из особенностей сериала — в каждом эпизоде появляется приглашенная звезда.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ГТРежиссёр
Грегори
Томас Гарсиа
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- КДАктриса
Карли
Джибсон
- ЭСАктёр
Эдди
Стиплз
- ЧРАктёр
Чарльз
Робинсон
- ЛУАктёр
Лу
Уилсон
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- КГАктриса
Кимико
Гленн
- Актёр
Дэн
Бирн
- АРАктриса
Алома
Райт
- ДТАктёр
Джимми
Татро
- ГТСценарист
Грегори
Томас Гарсиа
- ГТПродюсер
Грегори
Томас Гарсиа
- АГПродюсер
Аарон
Гринберг
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- МБХудожница
Марисса
Борсетто
- ЛАМонтажёр
Лоуренс
А. Мэддокс