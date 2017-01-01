Гостевая книга. Сезон 1. Серия 1
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Гостевая книга (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.22017, The Guest Book
Комедия18+

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О сериале

Небольшой курортный городок Моунт Трэйс живет тем, что сдает в аренду коттеджи всем, кто желает отдохнуть вдали от огней мегаполиса. И среди приезжих встречается немало интересных персонажей, которые то и дело попадают в нелепые ситуации. Одна из особенностей сериала — в каждом эпизоде появляется приглашенная звезда.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гостевая книга»