1-й сезон

Гостевая книга (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.22017, The Guest Book 10 серий
Комедия18+

О сериале

Небольшой курортный городок Моунт Трэйс живет тем, что сдает в аренду коттеджи всем, кто желает отдохнуть вдали от огней мегаполиса. И среди приезжих встречается немало интересных персонажей, которые то и дело попадают в нелепые ситуации. Одна из особенностей сериала — в каждом эпизоде появляется приглашенная звезда.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гостевая книга»