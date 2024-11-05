Горячая точка. Сезон 4. Серия 18
Wink
Сериалы
Горячая точка
4-й сезон
18-я серия
8.62008, Flashpoint
Боевик, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Горячая точка (сериал, 2008) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Трудовые будни специального отряда канадской полиции, которому поручают самые сложные дела. Процедурал «Горячая точка» — сериал о профессионалах, которым регулярно приходится сталкиваться с человеческими трагедиями.

Группа стратегического реагирования — элитный отряд из лучших офицеров полиции Канады, прошедших изнурительные тренировки. Все его члены обладают уникальными навыками, позволяющими справляться с, казалось бы, безвыходными ситуациями: спасать заложников, останавливать кровопролитные перестрелки, предотвращать самоубийства, обезвреживать бомбы и выполнять множество других задач, связанных с крайним риском. Их задачи требуют не только меткой стрельбы, но и интуиции, а также знания психологии. Сержант Грегори Паркер и его команда настоящих профи всегда готовы прийти на помощь, но даже им не всегда удается подходить к своим задачам с холодной головой.

Какие испытания ждут этих выдающихся офицеров? Смотрите сериал «Горячая точка» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Канада
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb