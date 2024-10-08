Горячая точка (сериал, 2008) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Трудовые будни специального отряда канадской полиции, которому поручают самые сложные дела. Процедурал «Горячая точка» — сериал о профессионалах, которым регулярно приходится сталкиваться с человеческими трагедиями.



Группа стратегического реагирования — элитный отряд из лучших офицеров полиции Канады, прошедших изнурительные тренировки. Все его члены обладают уникальными навыками, позволяющими справляться с, казалось бы, безвыходными ситуациями: спасать заложников, останавливать кровопролитные перестрелки, предотвращать самоубийства, обезвреживать бомбы и выполнять множество других задач, связанных с крайним риском. Их задачи требуют не только меткой стрельбы, но и интуиции, а также знания психологии. Сержант Грегори Паркер и его команда настоящих профи всегда готовы прийти на помощь, но даже им не всегда удается подходить к своим задачам с холодной головой.



Какие испытания ждут этих выдающихся офицеров?


