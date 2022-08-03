WinkДетямГород Ангел Бэби1-й сезон11-я серия
Город Ангел Бэби (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2017, Город Ангел Бэби. Серия 11
Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В красочном Городе Ангел Бэби живут Блэки, Вайти и Розика, которые играют, учатся, танцуют и поют вместе с юными зрителями. Весeлый алфавит, увлекательный счeт,сладости на любой вкус, занимательные ноты — с обитателями сказочного Города даже взрослые захотят заново окунуться в детство.
СтранаРоссия
ЖанрДля самых маленьких
КачествоSD
Время3 мин / 00:03
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