Горький нектар (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Женщина устраивается няней в семью своей погибшей водительницы и оказывается втянута в запутанную интригу. Детективная мелодрама «Горький нектар» — сериал о том, как тяжело справиться с потерей близкого человека.



Жизнь Ирины меняется навсегда, когда она попадает в серьезную аварию, где погибает ее водительница Ада. Ирина постоянно видит сны, в которых Ада просит ее поддержать овдовевшего мужа Илью и сына Мирона. Однако семья Ады не хочет и слышать о помощи, поэтому Ирина устраивается к ним в дом няней, утаив свое настоящее имя. Постепенно она сближается с Ильей и маленьким Мироном. Однако крестная мальчика по имени Зоя узнает секрет новой няни и надеется с ее помощью начать роман с Ильей. В то же время пугающие сны не дают Ирине покоя, вселяя в нее уверенность, что Аду кто-то убил.



