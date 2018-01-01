Голые и напуганные. Сезон 4. Серия 4
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Голые и напуганные
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4-я серия

Голые и напуганные (сериал, 2018) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

8.42018, Naked and Afraid
ТВ-шоу, Приключения18+

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Сюжет

Что может произойти, если отправить мужчину и женщину без одежды в удаленную часть мира? Двое людей должны прожить 21 день без еды, воды и одежды в одной из наиболее удаленных точек планеты. Удастся ли им протянуть столько в окружении разнообразных хищников?

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb