WinkСериалыГолые и напуганные4-й сезон
Голые и напуганные (сериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн
8.72018, Naked and Afraid 14 серий
Реалити - шоу18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Что может произойти, если отправить мужчину и женщину без одежды в удаленную часть мира? Двое людей должны прожить 21 день без еды, воды и одежды в одной из наиболее удаленных точек планеты. Удастся ли им протянуть столько в окружении разнообразных хищников?
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb