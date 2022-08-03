Голяк (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12019, Brassic
Комедия, Криминал18+
О сериале
Хитовый британский сериал про простых парней из городка Хоули с черным юмором и криминальными наклонностями. В центре сюжета — приключения страдающего биполярным расстройством мелкого мошенника Винни О’Нила и его друзей, для которых не существует никаких тормозов. С этой бандой точно не соскучишься!
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Райт
- ДХРежиссёр
Джон
Хардвик
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- МКАктриса
Мишель
Кигэн
- РСАктёр
Райан
Сэмпсон
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- АХАктёр
Аарон
Хеффернан
- ТХАктёр
Том
Хэнсон
- ПТАктёр
Парт
Такерар
- СЭАктёр
Стив
Эветс
- ДХАктриса
Джоанна
Хигсон
- Актриса
Брона
Галлахер
- ДБСценарист
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ливингстоун
- ДБПродюсер
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДГПродюсер
Джозеф
Гилган
- АВОператор
Алекс
Вэйтч